Başkan Özakcan’dan Kadıköy ve Işıklı çıkartması

Mesut Özakcan, mahalle ziyaretleri kapsamında Kadıköy ve Işıklı Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Göreve geldiği günden buyana mahalle buluşmalarına hız kesmeyen Başkan Özakcan, Kadıköy Mahallesi’nde kahvehaneleri ziyaret etti. Efeler Belediyesi’nden memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, “Mahallelerimizin temizliğinden, parklarımızın, kahvehane ve muhtarlık binamızın bakımına kadar Efeler Belediyesi personeli ilgileniyor ve ne eksiğimiz varsa hemen yerine getiriliyor. Mesut Başkanımızdan Allah razı olsun. Hizmet getirmesinin yanında, kendisi de bizlere değer verip, ayağımıza geliyor. Taleplerimizi dinliyor. İmkanları yettiğince de isteklerimize hızlıca cevap veriyor. Çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Başkan Özakcan, Kadıköy Mahallesi’nden sonra Işıklı Mahallesini ziyaret etti. Işıklı Mahallesi’nde de kahvehanede vatandaşlarla buluşup çay içen Mesut Özakcan, “Her hafta başka bir mahallemize gidiyoruz. Vatandaşlarımızın belediyemizden taleplerini yerinde dinliyoruz. Mahalle halkımızın her bir ferdini ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Vatandaşlarımız isteklerini yüz yüze bizlere aktarmanın mutluluğunu yaşıyor. Efeler Belediyesi birim amirleriyle yaptığımız ziyaretlerde, imkanlarımız ölçüsünde, görev ve sorumluluk alanımız içindeki isteklere hızlıca çözüm getiriyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini dinlemek bizleri de motive ediyor. Mahalle buluşmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.