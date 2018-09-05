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05 Eylül 2018 14:07

Başkan Özakcan’dan Kaymakam Sevgili’ye veda ziyareti

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan’dan Kaymakam Sevgili’ye veda ziyareti

05 Eylül 2018 14:07

Mesut Özakcan, Samsun’un Canik ilçesi kaymakamlığına atanan Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili’yi ziyaret etti.


Kaymakam İzzettin Sevgili’nin makamında gerçekleşen ziyarette Mesut Özakcan, Sevgili’ye yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, “Sayın kaymakamımız ile görev süresi boyunca uyumlu bir şekilde çalıştık. Kendisinin yeni görev yeri olan Canik ilçesine de değer katacağından eminim. Bundan sonraki çalışma hayatında başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Başkan Özakcan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili ise, Aydın’ın kendisinde hep özel bir yer olarak kalacağını ifade etti.




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