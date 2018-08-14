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14 Ağustos 2018 10:37

Başkan Özakcan’dan Kozalaklı Mahallesine ziyaret

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan’dan Kozalaklı Mahallesine ziyaret

14 Ağustos 2018 10:37

Mesut Özakcan, Kozalaklı Mahallesi’ni ziyaret etti.


Başkan Özakcan her hafta mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretleri sürdürüyor. Yoğun çalışma programından fırsat buldukça vatandaşlarla birlikte olan, talep ve şikayetlerini dinleyen Özakcan’ın bu haftaki durağı Kozalaklı Mahallesi oldu.


Kozalaklı Mahalle Muhtarı Köseoğlu’nun eşlik ettiği ziyarette Başkan Özakcan, mahalle halkı ile kahvehanede çay içip sohbet etti. Talepleri dikkatle dinleyerek not aldıran Özakcan birim müdürlerine talimatlar verdi.


Tüm mahallelere eşit hizmet anlayışı ile çalıştıklarını kaydeden Mesut Özakcan, tüm vatandaşlara her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti.



Ziyaret sırasında çocuğu Adnan Menderes Otizm Spor Eğitim Merkezi’nde eğitim gören bir veli merkezden duydukları memnuniyeti dile getirerek Efeler Belediyesi’ne bu hizmetinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca Başkan Özakcan geçtiğimiz günlerde yağan sağanak yağış esnasında yıldırım düşen ve belediye tarafından onarılan Kozalaklı Camii’ne giderek yapılan çalışmaları inceledi.




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