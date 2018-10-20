Başkan Özakcan'dan miting gibi adaylık açıklaması

Mesut Özakcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde tekrar Efeler Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı başvurusunu mitingi aratmayan bir toplantı ile açıkladı.

Açıklamasını yapmak üzere CHP İl Başkanlığına eşi Gülay Özakcan ile birlikte gelen Mesut Özakcan, ‘Efeler ilçesi tüm muhtarları başkanımız Mesut Özakcan ile birlikte' pankartı ile ‘En büyük başkan bizim başkan' sloganı ve alkışlarla karşılandı.

Efeler Belediyesi'nin Kurucu Başkanı Mesut Özakcan, yerel seçimlerde Efeler Belediyesine tekrar talip olduğunu açıklarken yoğun kalabalık nedeniyle CHP İl binasında yapılması planlanan toplantı sokağa alındı. CHP Aydın İl Başkanlığı önünde yapılan basın açıklamasına; Efeler ilçesinde görev yapan muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve bazı sivil toplum örgütleri temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılırken, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir de hazır bulundu.

“Tekeri dönen değil, sıfırdan belediye oluşturduk"

Adeta izdihamın yaşandığı adaylık açıklamasında yerel seçimlerde Efeler Belediyesine tekrar talip olduğunu açıklayan Başkan Özakcan, tekeri dönen değil, sıfırdan bir belediye oluşturduklarını belirterek vatandaşlardan destek beklediğini kaydetti. Kalabalığa seslenen Mesut Özakcan, ” Göreve geldiğimizde makam arabamız, oturacak masamız, sandalyemiz bile yoktu. Kendi aracımla, şoförlüğünü de kendim yapmak suretiyle belediyeye gidip geldim. Bu şartlarda sıfırdan bir belediye oluşturduk. Meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve personelimiz ile birlikte Efeler halkına kusursuz hizmet etmeye çalıştık. Sosyal, toplumcu belediyecilik anlayışının gerekliliklerini yerine getirmek üzere çalıştık. Çünkü bizim hedefimizde insanımıza hizmet vardı. Bu anlayışla hizmet verdik. Vatandaşlarımız ilgi duyduğu güzel sanatlar alanıyla her yurttaşımızı buluşturmaya çalıştık. Otizimli çocuklarımızın eğitiminden, kültür ve sanatın her alanında halkımızı mutlu etmeye çalıştık” diyerek yaptıkları hizmetlerden bahsetti.

“ Siyasetin seviyesi düştü”

İyi niyet, dürüstlük ve şeffaflık düsturuyla siyaset yaptıklarını, hizmet ettiklerini belirten Başkan Özakcan, “Siyasetin seviyesi çok düştü. Yükselmesi gerekirken sürekli geriye doğru itilen siyaset terbiyesi ve ahlakı gözlüyoruz. Oysa siyaset terbiye işidir, nezaket işidir, saygı işidir, sevgi işidir, ahlak işidir. Bu konuda ben geçmişte bizlere örnek olan siyasetçilerimizden aldığım terbiye ile bugünlere geldim. Uygulamalarımızı ve yaşamımızı da bu anlamda biçimlendiriyoruz. Yönetim biçimimizi de bu anlamda şekillendiriyoruz. Dilerim bizden sonra gelecekler de siyasi ahlakı, terbiyeyi rehber edinmiş olarak bu bayrağı taşırlar” dedi.

“Türkiye'ye örnek bir Efeler oluşturduk”

Siyaseti insanların mutlu olması için yaptıkları açıklayan Özakcan "Biz görev ve hizmet dönemimizde Türkiye'ye örnek olacak bir Efeler Belediyesi oluşturduk. Demokrasi insan onuruna en yaraşır yönetim şeklidir. Demokrasinin temeli seçim, seçimin de temeli sandıktır. Önümüzdeki 2019 Mart ayında ülkemiz yerel seçimlere gidiyor. Çalışmalarımızla vatandaşlarımızın güveni ve memnuniyeti daha da yükselen bir ivme ile önümüzdeki dönemde yaşamak ve yaşatmak ve paylaşmak istiyoruz” diyerek 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için adaylığını resmen açıklamış oldu.