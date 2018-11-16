Başkan Özakcan'dan Muhtar Aydemir'e geçmiş olsun ziyareti

Mesut Özakcan, İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Aydemir'i tedavi gördüğü hastane ziyaret etti.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altında tutulan İstiklal Mahalle Muhtarı Hüsamettin Aydemir'i Mesut Özakcan yalnız bırakmadı. Aydemir'i hastanede ziyaret eden Başkan Özakcan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Özakcan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Aydemir, "Başkanımız tüm muhtar arkadaşlarıma her zaman yanınızdayım diyordu. Kendisi her zaman bize bir telefon kadar yakın oldu, mahallelerimizin sorunları ile yakından ilgileniyor. Beni de hastanede ziyaret ederek bu sözünü yerine getirmiş oldu" diye konuşarak ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Özakcan'a ziyareti sırasında Başkan Vekili Halis Günday ve Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Refik Kunt eşlik etti.