Başkan Özakcan’dan öğrencilere tatil mesajı

Mesut Özakcan, 2017-2018 eğitim öğretim döneminin tamamlanması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Efeler Belediye Başkanı Özakcan mesajında şu ifadelere yer verdi; ” Sevgili öğrenciler, öğretmenler ve veliler; Büyük bir heyecan ve umutla başladığımız 2017-2018 eğitim-öğretim dönemini sonlandırmış bulunmaktayız. Başarıya ulaşmada; sorumluluk duyma, planlı çalışma, ulaşılabilir hedeflere sahip olma ve kararlılık zorunluluğu vardır. Bu faktörlerin tamamı vazgeçilmez öneme sahiptir ve ancak hepsi bir arada olduğunda başarı kaçınılmazdır. Başarılı olmanın belki de en önemli aşaması kendine güvenmedir. Yaz tatili, çocuklarımız için hem dinlenme, eğlenme zamanı olmak ile birlikte hem de derslerimizdeki eksikliklerimizi tamamlamak için iyi de bir fırsattır. Öğrencilerimizin yaz tatilini iyi değerlendirerek önümüzdeki yıl başarılarını arttıracağından eminim. Emeklerinden dolayı öğretmen ve velilerimize de teşekkür eder; tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı, huzur içinde geçirecekleri bir tatil dilerim.”