Başkan Özakcan’dan sanayi esnafına bayram ziyareti

Mesut Özakcan, Efeler Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Özakcan, Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça mesaisini esnaf ve halkın içerisinde geçiren Mesut Özakcan bu yıl da geleneği bozmadı. Dini bayramlar öncesi ilçedeki esnafları dolaşarak hayırlı işler dileyen ve bayramlarını kutlayan Özakcan, Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesi Efeler Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti. Samimi diyalogların da yaşandığı ziyarette Başkan Özakcan esnafın sorunları ile de ilgilendi. Kendisine iletilen ve belediyenin görev ve sorumluluk alanına giren her türlü sorunu anında giderilmesi için telefonla birim müdürlerine talimat veren Özakcan’a esnaf teşekkür etti.

Mesut Özakcan, "Halkımız ile birlikte aynı sofrada bir ay boyunca orucumuzu açtığımız bir Ramazan Ayı’nın daha sonuna geldik. Her dini bayramlarımızda olduğu gibi bu yıl da esnaflarımızı ziyaret ederek hem hayırlı işler diliyor, hem bayramlarını kutluyor, hem de isteklerini dinliyor ve yerine getiriyoruz. Tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyor, tüm sevdikleri ile sağlık ve mutluluk içerisinde kazasız, belasız bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.