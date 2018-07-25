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25 Temmuz 2018 12:22

Başkan Özakcan’dan son gün uyarısı

Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada kamuya olan borçlara getirilen yapılandırma uygulamasına son başvuru tarihinin 31 Temmuz olduğu belirtildi.

Başkan Özakcan’dan son gün uyarısı

25 Temmuz 2018 12:22


Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında, kanunun Resmi Gazete’de yürürlüğe girdiği 18 Mayıs’dan bu yana idari para cezaları hariç tüm borçların yapılandırılmaya başlandığını hatırlattı. Yapılandırmaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Başkan Özakcan, “Belediyemize borçları bulunan vatandaşlarımıza yönelik taksitli ödeme imkanı tanımaktadır. Borç yapılandırma işlemleri için artık son haftaya girdik. Vatandaşların mağdur olmamaları ve bu imkandan faydalanmaları gerektiğine inanıyorum. Borçlu vatandaşlarımızın son gün olan 31 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar belediyemize müracaat etmeleri yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.




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