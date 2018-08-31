Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 09:23

Başkan Özakcan’ın 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan’ın 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı

31 Ağustos 2018 09:23

Mesut Özakcan, 1 Eylül Dünya Barış Günü için bir mesaj yayınladı.


Başkan Özakcan mesajında, “Tüm dünya halklarının, din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı gözetmeden huzurlu ve kardeşçe yaşaması için herkese sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluk duygusuyla hareket ederek herkesin savaşlara, çatışmaya dur demesi gerekmektedir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Yurtta Sulh, Cihan’da Sulh” diyerek, barışın önemine vurgu yapmıştır. Dünyanın hangi yerinde olursa olsun yaşanılan savaş, acılar tüm insanlığı etkiliyor. Bu yüzden ortak paydamız barış olmalı. Acının, gözyaşının, savaşın olmadığı, sevginin, huzurun egemen olduğu, savaş ve terör olaylarının yaşanmadığı bir dünya umuduyla 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç