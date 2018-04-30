Başkan Özakcan’ın 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı

Mesut Özakcan, alın terinin sembolü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm emekçilerin gününü kutladı.

Emekçi ve işçilerin daha iyi çalışma koşullarının yaratılması, sendikal hakların sağlanması, insan onuruna yaraşır koşullar ve emeğin karşılığı ücrete sahip olması hepimizin arzusudur sözleriyle mesajına başlayan Başkan Özakcan, "Emek her zaman kutsaldır ve karşılığı hiçbir zaman ödenemez. İşçi ve emekçi olmak bu dünyada en zor işlerden bir tanesidir. Adil gelir dağılımı, insanca çalışma ve yaşam haklarının sağlanması için her 1 Mayıs’ta sadece ülkemizde değil tüm dünyada etkinlikler düzenlenerek kutlamalar yapılmaktadır. 1 Mayıs işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür ve dünya üzerindeki pek çok ülkede resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde ilk kez 1923‘te resmi olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan’ında, “Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanması kabul edilmiş, 22 Nisan 2009 tarihinde de TBMM’de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. 1 Mayıs, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. 1 Mayıs ’Emek en yüce değerdir’ diyenlerin alın terinin sembolü olan bir bayramıdır. Bir ülke ancak emekçileri sayesinde üretir, büyür, gelişir ve yaşamaya devam eder. Çünkü emek vererek, gecelerini gündüzlerine katarak çalışan işçilerin çoğu maalesef ki dünyada ve ülkemizde hak ettikleri değeri görememekte, hak ettikleri haklara kolay kolay sahip olamamaktadır. Günümüzün zor ekonomik koşullarında hayat şartlarıyla mücadele ederek ekmeklerini kazanmaya çalışan tüm işçilerimiz, çalışanlarımız bizim için birer kahramandır. Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, eşit ve demokratik güzel bir dünya umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin birlik ve dayanışma inancıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlarım” ifadelerini kullandı.