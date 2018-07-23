Başkan Özakcan’ın ’24 Temmuz Basın Bayramı’ mesajı

Mesut Özakcan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yayınladığı mesajında basının Demokrasinin dördüncü kuvveti olduğu vurgusunu yapan Başkan Özakcan, “ Demokrasinin dört ayağı vardır. Bunlar yasama, yürütme, yargı ve 4. güç olarak nitelendirilen basındır. Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basın, kişilik haklarına saygı çerçevesinde tarafsız ve doğru haber akışı ile yaşadığımız bölge olduğu kadar tüm dünyadaki gelişmeler hakkında halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamaktadır. İlimizde, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan olaylardan, gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan basın, aynı zamanda toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine de katkı sağlamaktadır. Amacı tarafsızca kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan basın kuruluşlarının ve gazetecilerin yapıcı eleştirilerine önem veriyorum. Topluma önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayarak, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.