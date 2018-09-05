Başkan Özakcan’ın 7 Eylül mesajı

Mesut Özakcan, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Özakcan yayınladığı mesajında, "Atalarımız, açlığa, kıtlık ve yokluğa, cephanesizliğe, her türlü imkansızlığa rağmen direndiler, savaştılar ve canları pahasına, bütün mazlum ülkelere örnek olmuş bir Ulusal Kurtuluş Savaşı vererek bu cumhuriyeti kurdu. İşte, Efeler diyarı Aydın’da milli mücadele ruhunun canlandığı ilk yerdir. 7 Eylül 1922 tarihinde işgalden kurtulan Aydın, bir halkın kendi kendine direnişe geçtiği, namusu, canı, toprağı ve özgürlüğü için savaştığı muhteşem direniş sembollerinden biri olarak tüm dünyaya eşsiz bir örnek oldu. 7 Eylül, Efelerin ve Efe ruhlu Aydın halkının başı dik, alnı açık bağımsızlığa, özgürlüğe yürüyüşüdür. Bugün Ege Bölgesi’nin incisi Aydınımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ıncı yıldönümünü kutlamanın haklı gururu içerisindeyiz. İlimizin Kurtuluş Bayramını kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehrimizin ve ülkemizin kurtuluş mücadelesi, bölünmez bütünlüğü uğrunda bugüne kadar kaybettiğimiz tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anarak, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.