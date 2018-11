Başkan Özakcan'ın 'Afet Eğitimi Hazırlık Günü' mesajı

Mesut Özakcan 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Özakcan, “Afeti önlememiz mümkün değil ancak en az can ve mal kaybıyla atlatmamız mümkün” dedi.

Başkan Özakcan, Efeler Belediyesi'nin afetler konusuna büyük önem verdiğine ve gerekli çalışmaların yapıldığını vurguladığı mesajında,” Medeniyet yolunda ilerleyen ülkelerin en önemli ihtiyaçlarının başında eğitim gelir. Eğitim sayesinde toplumda yaşayan bireylerin, dünyada meydana gelen olaylara karşı duyarlılıkları ve bilinçleri artar. Yaşanan doğal afetlere karşı toplumu bilinçlendirmek, bu afetler sonucunda maddi ve manevi kayıpları en aza indirmek, doğal afetlerin etkisini azaltmak, bir toplumu eğitmekle sağlanabilir. Aydın'da afet yapısının yerel yönetimler bazında bir ayağını oluşturmakla Türkiye'de bir ilki başararak belki de örnek olacak bir projeye imza attık. Belediye olarak geçtiğimiz yıl 17 Ağustos Depreminin haftasında bilinçli bireyler oluşturmak için afet konulu küçük el kitapçıkları bastırıp Aydınımızda dağıttık. Deprem konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek için; afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası konularında eğitimler verdik. Depremden hemen sonra vatandaşlarımızın toplanabileceği alanları harita üzerinde göstererek belediyemizin internet sitesinde yayınladık. Vatandaşlarımızın bu bilgilerden yararlanması tabi ki zorunlu bir ihtiyaç olacaktır. Deprem anında kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışabilmek için Efeler Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni(EFEKOM) kurduk. Ayrıca Efeler Belediyesi bünyesinde gönüllü personellerden, Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (EFAK) oluşturuldu. EFAK ekibimizi, deprem başta olmak üzere afetlere karşı her an hazırlıklı olmak için kurduk. Son teknoloji ekipmanlarla donatılan ekibimiz ile vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Afeti önlememiz mümkün değil ancak en az can ve mal kaybıyla atlatmamız mümkün” ifadelerini kullandı.