Başkan Özakcan’ın ’Anneler Günü’ mesajı

Mesut Özakcan, ‘Anneler Günü’ nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Özakcan yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Bir ailenin temelini mutluluk, huzur, saygı ve sevgi ortamıyla anneler oluşturur. Mutlu, güçlü ve yüzü gülen bir toplum; güçlü kadınların, güçlü annelerin omuzlarında yükselecektir. Annelerimiz karşılıksız sevgi, sabır, şevkat ve fedakarlıklarıyla her zaman bizim en değerli varlıklarımız, hayattaki en sadık dostlarımızdır. Annelerimiz, yetiştirdikleri kuşaklarla toplumun biçimlenmesinde en büyük rollerden birini üstlenmektedir. Bu yönüyle annelik, yalnız aileyi değil, tüm toplumu ve insanlığı ilgilendirir. Fedakarlığı ödenemeyecek kadar büyük olan bu kutsal varlıklara karşı bizim de birçok görevimiz vardır; en değerli varlıklarımız annelerimize sonsuz sevgi, saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, zor günlerini ve tüm güzellikleri onlarla paylaşabilmeliyiz. Bizlerin sevgi dolu yaklaşımları onların en büyük mutluluğu olacaktır. Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin ve anne adaylarının ‘Anneler Günü’nü bu duygular ile kutluyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum.”