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16 Haziran 2017 17:39

Başkan Özakcan’ın ’Babalar Günü’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan’ın ’Babalar Günü’ mesajı

16 Haziran 2017 17:39

Mesut Özakcan, Babalar Günü ile ilgili bir mesaj yayınlayarak tüm baba ve baba adaylarının gününü kutladı.


Başkan Özakcan yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:” Babalar ailenin ve toplumumuzun en önemli güven kaynaklarıdır. Ailesi için her türlü fedakarlığı yapan, çocuklarına sağlıklı ve güzel bir gelecek hazırlamak için tüm gücüyle çalışan, ailenin sorumluluğunu üzerinde hisseden babalar, adeta kurtarıcı gibidirler. Hayatı ilk öğrenmeye başladığımız andan itibaren geleceğimize ışık tutan babalara en güzel hediye onlara layık bir evlat olmak ve onlardan aldıklarımızı daima ileriye taşımak olmalıdır. Baba ocağı dayanışmanın, sevecenliğin, paylaşımın ve sevginin bulunduğu yer olma niteliğini günümüzde de korumaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü’nü kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu yarınlar diliyorum.”




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