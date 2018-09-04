Mesut Özakcan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Özakcan’ın bu haftaki durağı Karahayıt Mahallesi oldu.

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Mesut Özakcan, Karahayıt Mahallesi’ni ziyaret etti. Karahayıt Mahalle Muhtarı Mehmet Erdem ve mahalle halkı ile kahvehanede bir araya gelen Başkan özakcan, uzun süre vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Özakcan, gerekli çalışmaların yapılması için birim müdürlerine talimat verdi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Köylü milletin efendisidir" sözünü anımsatan Mesut Özakcan, "Köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarımızda belediye olarak işimiz çok. Merkez mahallelerimizde ne imkanlar var ise buralarda da aynı imkanlar olsun, vatandaşlarımız mağdur olmasın istiyoruz. Bu yüzden gece gündüz demeden başta kırsal mahallelerimiz olmak üzere tüm Efeler ilçemize eşit hizmet götürmeye devam ediyoruz. Hizmetlerimizin mükafatını da önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimlerde görmek en büyük arzumuz" ifadelerini kullandı.