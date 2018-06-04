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04 Haziran 2018 15:12

Başkan Özakcan’ın ’Dünya Çevre Günü’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan’ın ’Dünya Çevre Günü’ mesajı

04 Haziran 2018 15:12

Mesut Özakcan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Çevre Konferansı’nda alınan karar gereği 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak kutlandığını hatırlatan Başkan Özakcan, “Çevre, tüm insanlık için yaşamsal öneme sahiptir. Doğal çevrenin kirlenmesi evrensel bir sorundur ve çevre kirliliği tüm toplumun günlük yaşamını olumsuz etkileyen bir olaydır. Sanayileşmenin, küresel ısınmanın ve nüfus artışının hızla ilerlediği günümüzde çevreye karşı duyarlı olmak başlıca görevimizdir. Doğanın güzelliklerini korumak ve çevre kirliliğini önlemek tüm insanlığın ortak vazifesidir. Bu vazife kapsamında ilçemizdeki, ilimizdeki doğal değerlerimizi korumak ve gelecek nesillerimize taşımak önemlidir. Nefes aldığımız havanın, içtiğimiz suların, yaşadığımız çevrenin temiz olmasının yolu, çevre kirliliğine engel olmaktan geçer. Çevre dostu bir belediye olarak, insanlara çevre bilincini aşılayan ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi amacıyla farkındalık oluşturacak atık pil ve atık yağ toplama kampanyaları yaptık. Efeler Belediyesi olarak, çevremizi temiz tutma ve çevrenin kirlenmesini önleme noktasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. Bu düşüncelerle; yaşanabilir temiz bir çevrede tüm insanlığa sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür dileyerek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum” dedi.




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