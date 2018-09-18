Başkan Özakcan'ın 'Gaziler Günü' mesajı

Mesut Özakcan 19 Eylül Şehit ve Gaziler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında; "Cennet vatanımız, canı pahasına savaşmış, cesur, fedakar şehit ve gazilerimiz sayesinde bizlere miras kalmıştır" dedi.

Türk ulusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükran ve minnetinin ifadesi olarak 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Gazilik ünvanının verildiği 19 Eylül tarihinin ‘Gaziler Günü' olarak kabul edildiğini hatırlatan Mesut Özakcan, ”Şehitlik ve gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan Gazilerimiz, cesaretin ve fedakarlığın sembolleridir. Şehit ve Gazilerimizin yazdığı cesaret ve kahramanlık destanları milletimizin hafızasına kazımıştır. Üzerinde huzur ve güvenlik içinde yaşadığımız cennet vatanımız, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları sayesinde bizlere miras kalmıştır. Bugün bu topraklar üzerinde bağımsız ve hür bir şekilde yaşamamızı canı, kanı pahasına mücadele etmiş kahraman şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da vatanımıza karşı yapılacak ter tür tehdidi bertaraf edeceğimize yürekten inanıyorum. Gaziler Günü vesilesiyle, başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.