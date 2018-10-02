Başkan Özakcan'ın 'Hayvanları Koruma Günü' mesajı

Mesut Özakcan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Her canlının yaşama hakkının olduğunu ve bu hakların canlılar adına korunması gerektiği vurgusunu yapan Başkan Özakcan mesajında, ”Ne yazık ki son günlerde hayvanlara yönelik şiddet haberleri ile sık sık karşılaşmaktayız. Bir anlık hevesle alınarak daha sonra sokaklara terk edilen, aç bırakılan, eziyet edilen hayvanların bizlerin yaşam alanlarımızı paylaştığımız canlılar olduğu ve her canlının yaşama hakkı olduğu unutulmamalıdır. Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır. Doğanın dengesinin korunmasında, besin zincirinin oluşumunda olmazsa olmaz rolleri bulunmaktadır. Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da, doğanın, eşit haklı bireyidir. Çocuklarımıza minik dostlarımızla birlikte yaşama alışkanlığı ile hayvan ve doğa sevgisi kazandırmalıyız. İnsanın, hayvanın, doğanın sonsuza dek birlikte yaşamı birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Ne yazık ki günümüzde insan eliyle pek çok canlı türünün nesli tükenmeye yüz tutmuş, doğal alanlar tahrip edilmiştir. En azından yaşadığımız yerlerde ki sokak hayvanlarına karşı daha vicdanlı davranır, onların da bizler gibi yeme-içme ve barınma hakkına sahip olduğunu unutmaz, bir kap mama ve suyu çok görmezsek inanın her şey daha güzel olacak. Efeler Belediyesi olarak bizler de parklarımıza kedi ve kuş evleri yaparak hayvansever vatandaşlarımızın yanında oluyor, onlara destek veriyoruz. Canlılara karşı uygulanan her tür şiddet ve kötü muamelenin son bulduğu, tüm doğadaki canlıların birlikte uyum içinde yaşaması umuduyla 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.