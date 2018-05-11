Başkan Özakcan’ın ’Hemşireler Haftası’ mesajı

Mesut Özakcan, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Özakcan mesajında, "Hemşireler, bireyin ve toplumun sağlığını koruyan sağlık çalışanlarının en önemli bireylerindendir. Hemşirelik mesleğinin önemini vurgulamak amacıyla 1964 yılından bu yana ülkemizde 12 Mayıs günü Hemşireler Günü olarak kutlanmaktadır. Hemşirelerimiz, sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olan vatandaşlarımıza umut ve yaşam sevinci kazandırabilmek için, gereksinim duydukları sevgi, şefkat ve ilgiyi göstermektedir. Ayrıca gece gündüz demeden özverili olarak çalışan sağlık çalışanlarına uygulanan her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yüce bir görev üstlenen Hemşirelerimizin haftasını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.