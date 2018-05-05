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05 Mayıs 2018 13:25

Başkan Özakcan’ın Hıdırellez Bayramı mesajı

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan’ın Hıdırellez Bayramı mesajı

05 Mayıs 2018 13:25

Mesut Özakcan Hıdırellez Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Özakcan yayınladığı mesajda, Hıdırellez’de yakılan ateşin tüm Türk Dünyasında bereketli günlere, huzura, kardeşliğe ve barışa vesile olmasını temenni etti.


Mesut Özakcan yayınladığı Hıdırellez mesajında şu ifadeleri kullandı: “Doğanın yeniden uyanışının, baharın ve güneşli günlerinin gelişinin müjdecisi, Türk dünyasında Hıdrellez olarak bilinen inanca göre, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştukları günü kutluyoruz. Kültürümüzü oluşturan örf, adet ve geleneklerimiz hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu gibi bu değerlerimiz birlik ve beraberliğimize güç katmaktadır. Hıdırellez kültürü bizlere atalarımızdan miras kaldığı gibi, bizler de bu zaman diliminin önemini bilerek, bu geleneği sürdürüyor ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Geçmişle gelecek arasında köprü kuran, insanları birbirine yakınlaştıran, birlikteliğimizi güçlendiren bu kültürel değerlerimizi gelecek nesillere ulaştırmak bizlerin görevleri arasındadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Hıdırellez kültürünü paylaşan herkesin dileklerinin gerçekleşmesi umuduyla Hıdırellez Bayramı’nın sağlık, mutluluk, bereket, huzur, kardeşlik ve barış getirmesini diliyorum.”




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