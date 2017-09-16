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16 Eylül 2017 11:40

Başkan Özakcan’ın ’İlköğretim Haftası’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan’ın ’İlköğretim Haftası’ mesajı

16 Eylül 2017 11:40

Mesut Özakcan, İlköğretim Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Öğretmen, öğrenci ve velilere seslenen Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, “ Başlayacak olan 2017-2018 Eğitim - öğretim yılı heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaşıyorum. Öğretmenler, eğitimin en önemli halkasıdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren eğitim süreci, sadece bireylerin değil toplumumuzun geleceği için de büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımıza ve gençlerimize saygıyı, millet ve ülke sevgisini, bağımsızlık onurunu öğreten yer okuldur. Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirip bizlere bıraktığı ülkemizde ki aydınlanma ve gelişim hareketinde üzerinde en fazla durduğu, önem verdiği konunun ‘Türk çocuğunun ve Türk milletinin’ tümünün eğitimi ve yetiştirilmesi, kısaca milli eğitim meselesi olduğunu biliyoruz. Bilgi çağını yaşadığımız günümüzde teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmekte. Milletimizin uygarlık yarışında ön sıralarda yer alabilmesi, ancak bilgi ile yetiştirilmiş nesillerin varlığı ile mümkün olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda yılmadan ilerlemeli ve gösterdiği hedeflere ulaşmalıyız. Bu duygularla, 2017-2018 eğitim - öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, Efeler ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.




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