Başkan Özakcan'ın 'İlköğretim Haftası' mesajı

Mesut Özakcan, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlaması ve İlköğretim Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Çevresine ve insanlığa faydalı bireyler olmanın eğitim yolu ile mümkün olduğuna vurgu yapan Başkan Özakcan, mesajında, ”Ülkemizin çağdaş medeniyetler hedefine ulaşmasının en önemli unsuru elbette ki sağlam bir eğitim sisteminden geçmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren eğitim süreci, sadece bireylerin değil toplumumuzun geleceği için de büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda atılan her adım geleceğimizi güçlendirecektir. Aileden başlayan öğrenme sürecinin ardından öğretmenlerimizin yoğun emekleriyle önemli kazanımlar edinen çocuklarımızın, ülkemizi kalkınmış ülkeler seviyesine, milletimizin hayat standardını yükselterek çağdaş medeniyetler seviyesine getireceklerine inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve aileleri başta olmak üzere tüm eğitim camiamıza en içten sevgi ve başarı dileklerimi sunuyor, İlköğretim Haftası'nın ve yeni eğitim öğretim yılının vatanımıza milletimize, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.