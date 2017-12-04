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04 Aralık 2017 14:51

Başkan Özakcan’ın ’Kadın Hakları Günü’ mesajı

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan’ın ’Kadın Hakları Günü’ mesajı

04 Aralık 2017 14:51

Mesut Özakcan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Mesut Özakcan yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelede erkeklerle omuz omuza savaşmış olan kadınlarımıza 5 Aralık 1934’de Türk kadınına genel seçimlere katılma, milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşturmuştur. Türk kadını, seçme ve seçilme hakkını, Avrupa ülkelerinden çok önce kazanmıştır. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın en önemli güç kaynaklarından olan kadınlarımızın duyarlılığı, bilgisi ve zekası sayesinde daha güzel yarınlara ulaşacağımızdan hiç kuşkumuz yoktur. Kadınlara yönelik her türlü şiddet, ayrımcılık ve istismara karşıyız. Biliyoruz ki kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesi demokrasinin en güzel örneğidir. Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımız ülkemizi aydınlatmaya ve toplumsal ilerlemenin itici gücü olmaya devam edeceklerdir. Çünkü onlar bağımsızlık, eşitlik ve aydınlık meşalesinin yılmaz taşıyıcılarıdır. Mustafa Kemal Atatürk, ’Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur’ demiştir. Varlıklarıyla toplumumuzun yapısına yön veren kadınlarımızın sorunlarının dile getirilmesinin sadece bu günle sınırlı kalmaması dileklerimle 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, saygılarımı sunuyorum.”




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