Başkan Özakcan’ın Kadir Gecesi mesajı

Mesut Özakcan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özakcan, Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, Kadir Gecesi ve bayrama ulaşmanın da sevincini yaşadığını söyledi.

Başkan Özakcan, İslam aleminin huzur ve bereket ayı olan Ramazan ayında idrak edilen Kadir Gecesi nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı onbir ayın Sultanı olan Ramazan Ayı’nın son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşmuş olmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz. Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede, yapılacak tüm dualar diliyorum ki; ailelerimiz, milletimiz, ülkemiz ve Efeler ilçemizin birliği ve bütünlüğü, daha ileriye gitmesi ve huzuru adına kabul olur. Bu çok özel olan günlerde yardıma muhtaç herkesin elinden tutmak, öte yandan ülkemizdeki mağdurların haklarına sahip çıkmak Kadir Gecesi`nin bizlere yüklediği sorumluluklardandır. Ramazanla birlikte zenginleşen ve Kadir Gecesi`nde doruğa çıkan manevi güzelliklerimizin, sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularıyla toplumsal huzur içinde artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; dili, dini, ırkı ne olursa olsun insan ayrımının yapılmadığı, yeryüzünün barış ve esenlik yurduna dönüştüğü huzur dolu bir dünyada Ramazan Bayramı’na erişmeyi diliyorum”