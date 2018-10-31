Başkan Özakcan'ın Kızılay Haftası mesajı

Mesut Özakcan, 29 Ekim-04 Kasım Kızılay Haftası nedeniyle mesaj yayınladı.

Kuruluşundan bugüne kadar savaş ve doğal afetlerde insanların acılarını dindirmeye ve yaralarını sarmaya çalışan Kızılay'ın insani yardım faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü belirten Başkan Özakcan mesajında, “ Kan ihtiyacının ne zaman kime lazım olacağını hiç birimiz bilemeyiz. Belki bugün verdiğimiz kan, yarın bir yakınımıza can olabilir. Kızılay kuruluşundan bu yana, milletimizin yardımlaşma ve dayanışma gücünü harekete geçirerek, insani değerlerin güçlenmesine, toplumlar arasında barış ve dostluk köprülerinin kurulmasına büyük emek vermektedir. Bu nedenle Efeler Belediyesi olarak her zaman kan bağışını önemsedik ve önemsiyoruz. Kızılay ekiplerimiz periyodik olarak belediyemize gelerek personelimizden bağış topluyorlar. Vatandaşlarımızı yardımlarıyla Kızılay'a destek vermeye davet ediyorum. Kızılay'ın değerli yönetici ve çalışanları ile hayırsever vatandaşlarımızın Kızılay Haftası'nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım " ifadelerini kullandı.