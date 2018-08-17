Başkan Özakcan’ın Kurban Bayramı mesajı

Mesut Özakcan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak tüm vatandaşlara ’iyi bayramlar’ diledi.

Mesut Özakcan, 21-24 Ağustos tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı için yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, küslüklerin unutulduğu, birbirlerini kardeşçe kucakladığı günlerdir. Kurban Bayramı, Müslümanların hem kendi aralarında hem de toplumun fertleri arasında kaynaşma vesilesidir. Bu bayramda fakirler gözetilir, ihtiyaçlar giderilir. Asırlardır bizleri birbirimize bağlayan manevi değerlerimizden biri olan Kurban Bayramının, başta Aydın’a, ülkemize, tüm İslam alemine ve dünya insanlığı adına hayırlara vesile olmasını dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle; Hemşerilerimizin, mesai arkadaşlarımın ve aile bireylerinin bayramlarını yürekten kutlar, esenlik dileklerimle saygı ve sevgilerimi sunarım.”