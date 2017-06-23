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23 Haziran 2017 11:28

Başkan Özakcan’ın Ramazan Bayramı mesajı

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Özakcan’ın Ramazan Bayramı mesajı

23 Haziran 2017 11:28

Mesut Özakcan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Toplumsal yaşantımızda bayramların önemli bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Özakcan, "Bayramlarımız, sevginin, saygının ve hoş görünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı özel günlerdendir.


Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramı’na erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram günlerini eş, dost, akrabalarımızla, engelli, yardıma muhtaç, kimsesiz vatandaşlarımızla, huzur evindeki yaşlılarımızla, şehit aileleri ve gazilerimiz ile birlikte yaşamak, milletimizle buluşma, dayanışma ve kaynaşmanın en güzel örneklerinden olacaktır. Hepimiz için değişik ve büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, en güzel şekilde değerlendirmeli ve sevgi ile kucaklamalıyız. Bayramlarda, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı arttırmanın yanı sıra, geleceğe dönük umutlarımızı her koşulda korumalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlayarak, tüm insanlık için, sevgiye, barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.




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