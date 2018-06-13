Başkan Özakcan’ın Ramazan Bayramı mesajı

Mesut Özakcan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dini ve milli bayramların, millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha içten hissettiğimiz, mutlulukları paylaştığımız müstesna günlerden olduğunu kaydeden Özakcan, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Dostlukların yeniden canlandığı, üzüntülerin yerine sevince bıraktığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı ve bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran mübarek Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Toplum hayatımızda çok özel ve anlamlı bir yeri olan, Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel bir şekilde yaşandığı dini bayram günleri; vatandaşlarımızı birbirlerine sevgi ve saygı içerisinde yaklaştıran; aile fertlerinin, akraba, dost ve arkadaşların bir araya gelmesini sağlayarak özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dostluk, hoşgörü duygularını güçlendiren, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı müstesna günlerdendir. Bayramlarda, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı arttırmanın yanı sıra, geleceğe dönük umutlarımızı her koşulda korumalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlayarak, tüm insanlık için, sevgiye, barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.