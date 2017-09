Başkan Özakcan’ın Şehitler ve Gaziler Günü mesajı

Mesut Özakcan, 19 Eylül Şehit ve Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vatan topraklarını korumak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerin bir ülkenin onur kaynaklarından olduklarını belirten Mesut Özakcan yayınladığı mesajında, “Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM’since Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e, ‘Mareşal’ rütbesi ile ‘Gazi’ ünvanı verilmiştir. Şehitlik ve Gazilik unvanlarının, Milletimizin her bireyi için saygın ve kutsal bir manası ve önemi vardır. 19 Eylül 1921’in yıldönümü ülkemizde ‘Şehitler ve Gaziler’ günü olarak kutlanmaktadır. Türk toplumunun en değerli varlığı bağımsızlığı, bayrağı ve yaşadığı vatan topraklarıdır. Vatan sevgisi, özgürlük ve bağımsızlık sevdası tüm dünyaya örnek olan bu milletin evlatları canından kıymetli bildiği vatan topraklarını binlerce şehit vererek korumasını bilmiş, sağ kalan kahramanlarımız ise bu onurlu mücadelede gazilik unvanına erişmişlerdir. Bu vatanının gerçek kahramanları vatanımızı bize emanet edenlerdir. Bunlardan en önde geleni Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Ülkemizin topraklarını korumak ve savunmak adına, en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimiz her zaman onur kaynağımız olmuştur. Atamızın kurduğu Cumhuriyetin bekçisi olmaya, koyduğu ilke ve inkılapları savunmaya her zaman hazırız. Şehit ve gazilerimizin tarih boyunca yazdıkları destansı kahramanlıklarla, kolay kurulmamış olan ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma kararlılığını hepimiz sonsuza dek sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta bulunan gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.