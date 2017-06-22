Başkan Ozan çift sürüp çiftçisinin sorunlarını dinledi

Başkan Ozan, direksiyon başına geçerek mısır tarlasında yapılan ara çift sürme çalışmasında traktöre bindi ve ekili arazide çift sürerek çiftçisine yardım etti.

Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, geçtiğimiz günlerde afet sonucu tarlaları zarar gören ve şu an yara sarmaya çalışan çiftçilerin sorunlarını yerinde dinledi. Başkan Ozan, vatandaşlarla sohbet edip, çiftçilerin sorunlarını dinleyip bol bereketli kazançlar dileyerek, çalışanlara kolay gelsin dileklerinde bulundu. Son zamanlarda yağmur felaketinde çok fazla çiftçinin tarlasının zarar gördüğünü belirten Ozan, “Karpuzlu Ovası’nda çok büyük zarar var. Genel anlamda olmasa da yapılacak yasal değişiklikle bireysel bazda arazileri zarar gören çiftçilerimizin zararının bir kısmı devlet tarafından karşılanmalıdır. Bu anlamda afet kanununda değişikliklere gidilmelidir. Karpuzlu Ovası’nda da yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek için belediye olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket edip gerekli önlemleri almayı planlıyoruz. Halkımızın sorunlarına elbette çözüm üreteceğiz” dedi.