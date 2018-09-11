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Başkan Özer Kayalı'dan açıklama

AYDIN (İHA) – Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, bazı sosyal medya hesaplarından kendisiyle ilgili olarak yapılan yorumlar üzerine bir açıklama yaptı.


Başkan Kayalı, yaptığı açıklamada; “Bazı sosyal medya hesaplarında şahsımı ve Partimiz CHP'nin birlik ve beraberlik ruhunu hedef alan, art niyetli olduğu aşikâr bir haberin yer alması üzerine bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu haberde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Kuşadası'nı ziyareti sırasında AK Parti Milletvekili ile aramda, iddia edilen konu ile ilgili hiçbir diyalog yaşanmamıştır. Ziyaret boyunca turizm ile ilgili temaslarda bulunulmuş olup yerel seçimlere ilişkin herhangi bir konuşma yapılmamıştır.


Partimizin 95'inci kuruluş yıl dönümünü kutlama coşkusunu yaşadığımız böylesi bir süreçte bu tip spekülasyonlar, şahsım nezdinde Partimiz CHP'yi hedef almaktadır ve yaklaşan yerel seçimler öncesinde kamuoyunu yanıltmaya ve yanlış yönlendirmeye yöneliktir. Söz konusu haberi gündeme getiren kişilerle ilgili olarak yasal işlem başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

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