Başkan Özkacan ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor

Mesut Özakcan, çeşitli programlar ve düzenlediği ziyaretlerle halkın içinde olmaya devam ediyor.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen, esnafı ziyaret eden Mesut Özakcan’ın bu sefer ki durağı Batı Gazi Bulvarı esnafı ile Sevgi Yolu’nun ara sokaklarında bulunan esnaflar oldu. Başkan Özakcan ziyaretlerinde esnafın yaklaşan Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı’nı kutlayarak hayırlı kazançlar diledi.

İşyerlerini ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Özakcan, hem vatandaşla hem de esnafla sohbet edip, talepleri dinledi. Genç, yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan, kasabından manavına, berberinden lokantasına kadar bütün esnafa uğrayan Mesut Özakcan, esnafın hal ve hatırını sorarak işleri hakkında bilgi aldı. Çocuklara olan düşkünlüğü ile bilinen Başkan Özakcan, ziyaretleri esnasında karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilendi.

Ziyaretleri sırasında esnaflarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Başkan Özakcan, daire müdürlerini arayarak anlık çözümler üretilmesini sağladı. Sıkıntısını dile getiren vatandaş ve esnafın yanında hemen telefona sarılan Başkan Özakcan, iletilen sorun ile ilgili birim müdürünü arayarak sorunu müdürlere iletti ve ivedilikle sorunun giderilmesi için gerekli talimatları verdi.

Her zaman insan odaklı hizmet ürettiklerini belirten ve Yunus Emre’nin ‘ Yaratılanı severim, yaratandan ötürü’ sözünü de hatırlatan Başkan Özakcan,” Yaptığımız hizmetleri esnafımızın, vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Her şey vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. Esnafımız vazgeçilmezimizdir, her fırsatta vatandaşlarımızla, esnafımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bu yaptığımız ziyaretler vesilesi ile esnafımızın ve tüm vatandaşlarımızın Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı’nı kutlar; tüm sevdikleri ile birlikte sağlık, huzur, mutluluk ve barış dolu bir bayram geçirmelerini dilerim” ifadelerini kullandı.

Başkan Özakcan’ın düzenlediği ziyaretlerin kendilerini mutlu ettiğini belirten esnaflar, Başkan Özakcan’ın kendilerini hiç yalnız bırakmadığını ve her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Başkanımızın hizmetlerinden çok memnunuz diyen esnaflar,” Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. İmkanları ölçüsünde sıkıntılarımızı anında gidermek için gerekli talimatları verdi hatta bazılarımızın da ufak tefek sıkıntısı hemen giderildi. Kendisinin çalışmalarından oldukça memnunuz. Kısacası başkanımızdan çok memnunuz, kendisini seviyoruz, Allah başımızdan eksik etmesin" dediler.