Başkan Özmeriç'ten trafik değerlendirmesi

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Aydın'ın geçtiğimiz hafta Tokat ve Antalya'dan gelen acı haberlerle yıkıldığını belirterek, ülkenin en büyük sorunlarından biri haline gelen trafik kazalarının yüzde 95'inin insan kusurundan kaynaklandığını söyledi. Bu hafta ilk olarak Tokat Niksar'da Aydınlı psikolog Merve Önel'in ardından da Antalya'da mimarlık öğrencisi Aslıhan Koçpınar'ın ölüm haberi ile yıkıldıklarını belirten Başkan Özmeriç, “Son günlerde Aydın'ımızın önemli değerlerini trafik kazalarında yitirmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kazaların neredeyse tamamı insan kaynaklı” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı verilerine göre; 2018 yılının ilk 10 ayında meydana gelen 362 bin 652 trafik kazasında 270 bin 222 kişinin yaralandığını, 3 bin 16 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirterek “Ülkemizin en büyük sorunlarından biri trafik kazaları oldu. Tüm tedbirlere rağmen önlenemeyen bu kazaların son bulması ya da en aza inmesi için el birliği ile seferberlik ilan edilmelidir. Trafik kuralları tartışılmadan uyulması gereken kurallardır. Maalesef ülkemizde trafik kurallarına uymamak alışkanlık haline gelmiş ve bunun sonucunda da trafik terörü ortaya çıkmaktadır. Bunun engellenebilmesi için sürücü yaya ayrımı yapmadan herkesin trafik kurallarına sonuna kadar uyması ve bunların önemine dikkat etmesi gerekir” diyerek Aydın'ın son bir hafta içerisinde trafik kazasından 2 ayrı değerini yitirdiğini kaydetti.

Cezaların arttırılmasının olumlu bir gelişme olmasına rağmen, trafik kurallarının gerekliliğinin özümsenip uyulmasının yaşam şekline dönüştürülmesini isteyen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Trafik kazalarını incelediğimizde kusur oranının yüzde 95'in üzerinde insandan kaynaklanması düşündürücüdür. Bu sebeple kuralların önemi tüm vatandaşlarımıza anlatılması ve özellikle cep telefonu kullanımı, hız sınırlarına riayet etmek, kavşaklarda geçiş üstünlüğünün kavşağın içindekinin olduğunu bilinmesi oldukça önemlidir” dedi. .