Başkan Toyran adaylık açıklaması yaptı, kalabalık salona sığmadı

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ‘Devam' kararını geniş katılımlı bir toplantıyla partilileri ve Sökelilerle paylaştı. Geçtiğimiz Cuma günü CHP ilçe merkezine belediye başkanlığına aday adaylığı ile ilgili başvurusunu yapan Başkan Toyran, büyük bir katılımla ilçe merkezinde toplantı düzenledi. Kalabalık topluluk parti salonuna sığmadı, kalabalığın büyük bir bölümü de Başkan Toyran'ın konuşmasını dışardan dinledi.

Belediye meydanında toplanan kalabalık Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ı karşıladı, kalabalık bir grup halinde Hükümet Meydanında bulunan parti binasına yürüdü. Kalabalık grup parti binasına sığmadı. CHP İlçe Başkanı Suat Durukan, Kadın Kolları Başkanı Nebihat Erten, Gençlik Kolları Başkanı Tolga Tosun'un da bulunduğu toplantıya meclis üyeleri, Mahalle muhtarları, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri de katılarak destek verdi.

Açılış konuşmasını yapan CHP söke İlçe Başkanı Suat Durukan; “Bu coşku, parti binasına sığmayan kalabalık, CHP'nin Söke'deki iktidarının devam edeceğini, 15 senedir süren iktidarın süreceğini gösteriyor. CHP ve Söke'de siyaset yapmak hem zor hem güzeldir. Güzelliği CHP'nin aile olmasından gelir. CHP her zaman birlik, beraberlik ve bütünlük içindedir. Yerel seçimlere hazırız” dedi.

Katılımlarından ve desteklerinden dolayı kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Sabah arkadaşlarım sordu 2014 yılını hatırlıyor musun diye. Sadece şunu söyleyebilirim 2014 yılına göre bugün daha heyecanlıyım. Bu heyecan yeni bir iktidarın heyecanı. Burada bu kalabalığı gördükten sonra 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimleri alamama gibi, kaybetme gibi bir kuşkumuz yok. Mutlaka her parti iddialıdır, herkesin gönlünde bir sultan yatıyordur; bizim gönlümüzde yatan sultan Söke Belediye Başkanlığı'nın bir 5 yıl daha CHP Belediyesi olarak hizmet vermesidir. 2014 yılında bir tarihe imza attık. İlk defa Söke'de üst üste üçüncü kez bir partinin belediye başkanı olma ünvanı ve onuruna sahip oldum. Bu sizlerin desteği, ilçe örgütümüzün tüm kademeleri ve partililerimizin çalışması sonucu oldu. Ve bugün görüyorum ki, bu seçimi bu dönemde almamız çok daha kolay. Ama şunu çok açık söylüyorum. Söke'de seçimi alabilecek en yakın parti yine CHP'dir. 2019 seçimlerinde de gönderde olan bayrağımızı indirmeyeceğiz” dedi.

Konuşmasında Söke Belediyesi olarak bugüne kadar yaptıkları çalışmaları kısa başlıklar halinde anlatan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Söke Belediyesi'nin bugün her mahallesinde bir dokunuşumuz, hizmetimiz ve izimiz var. 2014 yılında sitem duyduğumuz Fevzipaşa, Kemalpaşa ve Konak mahallesinin üst kısımlarındaki Abalaki başta olmak üzere Söke'nin genelinde ve bağlı tüm çevre mahallelerimize ayrımsız hizmet götürdük. Bazı yorumlarda seçim nedeniyle çalışma yapıyorlar deniyor. 2015 yılından bu yana yapılan hizmet ortada, bunu halkımız hizmeti götürdüğümüz vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Bu yorumları yapanlar bizi daha iyi takip etsinler. Söke Belediyesi'nin yaptığı tüm çalışmaların altında benim çalışma arkadaşlarım, sahada alın teri döken arkadaşlarımın birebir imzası var. Bizim bugüne kadar hizmet satın aldığımız hizmet son derece az” dedi.

Mimarlık fakülte binasının bitirilmesinde, Söke OSB'ye Söke Belediyesi'nin çok ciddi katkıları olduğunu belirten Başkan Toyran; “Söke'nin daha yeşil bir kent olabilmesi, daha aydınlık bir şehir olabilmesi için çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” dedi.

2014 yılı itibariyle yürürlüğe giren büyükşehir yasasıyla, yasadan kaynaklı sıkıntılı bir süreç yaşandığını ancak bu sıkıntıların aşıldığını vurgulayan Süleyman Toyran; “Bu süreçte Büyükşehirle sorunlar olduğu söylendi, yazıldı. Yasadan kaynaklı sorunlar elbette yaşandı, yaşanmadı dersek yalan olur. Bu konu farklı kişiler tarafından, farklı yansıtılmak istenerek bırakın aranın iyileştirilmesini aranın açılması için çalışmalar yapıldığını herkes biliyor. Aşılamayacak sorun yok, gelecek dönemde yine inşallah Söke'ye CHP damgasını vurmak istiyoruz” dedi.

Söke Belediyesi'nin bugün itibariyle altından kalkamayacağı borcunun olmadığını söyleyen Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, borcun da kaynakların da denetimleri altında olduğunu ifade etti. Başkan Toyran; “Önümüzdeki dönemle ilgili Söke'nin sorunlarına ve çözüm önerine ilişkin 40 projemiz hazır. Bunları İlçe Başkanlığımıza da dosya halinde verdik. Söke Belediyesi hem hizmet anlamında, hem de kaynaklarını yaratma anlamında çalışmalarına devam edecektir. Bugün geleceğe daha güvenle bakan, hizmetlerine hız kesmeden devam edecek bir Söke Belediyesi ve yönetimi var” dedi.

Başkan Toyran'ın konuşmasının ardından CHP ilçe merkezinde ve dışarda bekleyen kalabalık hep birlikte yeniden Söke Belediye binasına yürüdü. Başkan Toyran kendisine destek veren kalabalığa teşekkür etti.