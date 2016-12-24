Başkan Toyran Hedeflediği 70 Projeyi Açıkladı

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran geride bıraktığı 33 aylık hizmet süresinin değerlendirmesini yaptığı basın toplantısında bu kez farklı bir bakış açısı sundu. Yaptığı çalışmaları basın mensuplarıyla paylaşan Başkan Toyran belki de bir ilki gerçekleştirerek Söke için gerçekleştirmeyi düşündüğü irili ufaklı 70 adet projeyi saydı.

Başkan Toyran Büyükşehir yasası ile birlikte gelirlerdeki düşüşe yine dikkat çekerken, sadece su paralarından kaynaklanan aylık 3.5 milyon TL ile Söke’nin kimlik değiştirmemesinin imkansız olduğunu söyledi. Kafasından Söke için tasarladığı bu 70 projenin toplam maliyetinin 200-250 milyon TL olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Söke Belediyesi olarak aylık gelir kaybımız 3.5 milyon TL., 60 aylık sürede bu rakam 200 milyon TL yapar. Su paraları üzerinden bu hesap çok basit” dedi. Başkan Toyran tüm zorluklara, gelir kayıplarına rağmen gelir arttırıcı projeler üretip, Söke için hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, “Söke’de olması gereken ve bizim düşlediğimiz Söke olarak bazı başlıklar vermek istiyorum” Söke için gerçekleştirmeye başladığı ve yapılması gerektiğini düşündüğü proje başlıklarını basın ve kamuoyu ile paylaştı.

Başkan Toyran açıklamasında; “Otogar arkasındaki dükkanları nasipse yapıp, geçeceğiz. Bağarası Pazaryeri ile ilgili çalışmalar tamam, yakın zamanda yapımına başlanacak. Yenicami Mahallesi Semt Parkı ve Spor Alanları Projesi’nin yapım çalışması devam ediyor. Söke Belediyesi’nin mülkiyetinde olan Zirai Donatım depolarının değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Alışveriş mekanı, altının otopark olarak yapılacak projemiz var. Çeltikçi mahallesinde daha önce TOKİ’ye tahsis edilen, daha sonra bizim müracaatımız neticesinde TOKİ’den alınıp Söke Belediyesi’ne geçen alanda sosyal konut projemiz var. Kendimiz yapacak olursak 400-500 konutun olduğu bir alan olacak. Burada vatandaşlarımıza ait alanlarda var onlarla birlikte hareket edersek bu sayı biraz daha artacak. Yine şuanda yer vermek istemediğim ancak çevreyoluna yakın bir yerde sosyal konut projemiz var. Şantiye alanımızın değerlendirilmesi gündemde. Şantiye alanını parke taşı üretim tesisinin olduğu yere alacağız. Tüm birimler orada toplanacak. Islahı biten Yenikent Deresi’nin peyzaj ve çevre düzenleme çalışmasının yapılması tamamlanacak. Kızılkilise çayı ıslah ve çevre düzenlemesi yapılacak. Söke Çayının üzerinin boşaltılması, ıslahı ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılacak. Asri mezarlıkların çevre duvarları yenilenerek Söke’ye yakışır hale gelecek. Granta mezarlığı altında şu anda dolgu yapılan alan defne ağaçlarının olduğu defne korusunun olduğu yeşil alana dönüşecek. Belediye hizmet alanlarının değişik şekilde değerlendirilmesini düşünüyoruz. Eski SSK yani İŞ-KUR binası Belediye hizmet alanı. Buranın kamulaştırılması gündemde çok kesin olmamakla birlikte (benim kendi düşüncem) belediyemizin dışarda kalan müdürlüklerini burada toplamak istiyoruz. Büyükşehire geçmemizden dolayı müdürlüklerin artmasıyla yetersiz gelen belediye binasının yeni yeri olarak düşünebileceğimiz bir yer. Efes Sinemasının kamulaştırılması ve kültür salonu olarak dizayn edilmesini arzu ediyoruz. Efes Sineması ile ilgili 2015 yılında kamulaştırma anlamında çalışmalarımız başladı. Kemalpaşa Mahallesi’nde kamulaştırma ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor. Bütçemiz el verdiği sürece kamulaştırma, restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız devam edecek. Alfa Sitesinin oradaki yeşil alan çalışmamız tamamlanacak. Megakent, Jandarma altındaki alan başta olmak üzere uygun bulduğumuz her alanı yeşil alan ve park alanına dönüştüreceğiz. Milas Karayolu üzerinde alış-veriş mekanlarının projesi hazır, karayollarının yapacağı çalışmadan dolayı ötelemek zorunda kaldık. Bu proje ile karayolu yoğunluğundan ilçemizin ekonomik anlamda yararlanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Mevcut kapalı pazaryeri ile ilgili tam kapalı pazar yerine dönüştürme düşüncemiz var. Altında yer altı otoparkı, üzerinde ise alışveriş mekanlarının olduğu bir proje yapmak istiyoruz. Ağaçlı’da organik Pazar ve alışveriş merkezi projemiz hazır. Ağaçlı bizim önemsediğimiz yerlerden biri ve bu projeyi burada uygulamak istiyoruz. Güllübahçe Turunçlar ile ilgili de güzel düşüncelerimiz var. Şelalenin olduğu noktada içinde butik otelin de konuçlanacağı bir projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Kemalpaşa, Nenem Suyu, Trap sahasının mesire alanı olarak düzenlenmesinin yanında Güllübahçe’de futbol sahasının gölet, hobi bahçeleri ve mesire alanı olarak düzenlenmesi yönünde düşüncelerimiz var. Şarlak’ta eski yıllarda olduğu gibi bir mesire alanı yaratabilir miyiz, onun çalışmasını yapıyoruz. Söke’nin güzel bir spor ve gençlik kompleksine ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Demirçay mezarlığının yanında bulunan alanı alternatif turizm alanına dönüştürmek istiyoruz. Çavdar, Karacahayıt Göletlerinin yanında mesire alanı yaratma düşüncemiz var. Mezbaha, sebze hali, tasnifleme ve soğuk hava depoları, Karina Dalyanı Projesinin hayata geçirilmesi, fuar alanı, balık hali, Galericiler Sitesi, Kütüphane alanı meydan düzenlemesi, Söke’nin bölge trafik girişinde Söke’ye yakışacak bir heykel, Belediye meydanı düzenlemesi, Söke’nin girişlerinin düzenlenmesi, Prien’de teleferik ve çevre yolu düzenlemeleri düşüncelerimiz arasında” dedi.

“ORTALAMA MALİYETLERİNİ BİLE HESAPLAMIŞ”

Saydığı projelerin kaba taslak maliyet hesaplarını da dile getiren Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Yaklaşık 70 tane irili, ufaklı proje. Bunların 40-50 tanesi maliyeti 1 ile 2 milyon TL arasındaki projeler. 2-3 tanesi maliyeti 25 milyon TL civarındaki projeler. Diğerleri 5 ile 10 milyon TL’lik projeler. Toplam maliyeti 200-250 milyon TL’lik projeler. Söke Belediyesi olarak aylık gelir kaybımız 3.5 milyon TL. 60 aylık sürede bu rakam 200 milyon TL yapar. Saydığımız bu projelerle Söke kimlik değiştir mi, değiştirir. O zaman yapılamayacak bir şey yok arkadaşlar. Bu projelerin yapılmasıyla Söke’nin ekonomik, kentsel yenileme anlamında çok daha iyi durumlara geleceğini düşünüyorum. Su paraları üzerinden bu hesap çok basit. Söke Belediyesi aylık 3.5 milyon, 60 ayda 200 milyon TL’lik gelirden oldu. Buna katı atık ve atık su dahil değil. Bunlar bizim olmasını istediğimiz, Söke’nin önünü açacağını düşündüğümüz projeler” şekilden konuştu.

“32 AY ZORLU GEÇTİ, AMA BUNDAN SONRASI KOLAY”

Kendileri açıcından geride kalan 32 ayın çok zorlu geçtiğini belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Yasadan kaynaklı zorluklar, yetki ve sorumluluklardan kaynaklanan zorluklar, kapanan belde belediyelerden gelen borç yükü nedeniyle zorlu geçti. Bu zorluklara rağmen Söke’de hatırı sayılır işler yaptığımızı düşünüyorum. Ve hep söylüyorum Söke Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte işimiz daha kolay olacak. Ama gönül isterdi ki ilçe belediyeler biraz daha güçlü olabilsin, kendiişlerini kendileri görebilsin. Ama her şeye rağmen biz hem gelirlerin arttırılması ve hemde projelerin hayata geçirilebilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.