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02 Haziran 2018 16:13

Başkan Toyran, şehit aileleri ve gazilerle iftar geleneğini bozmadı

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran iftar yemeğinde şehit ve gazi aileleriyle buluştu.

Başkan Toyran, şehit aileleri ve gazilerle iftar geleneğini bozmadı

02 Haziran 2018 16:13

Başkan Toyran her yıl Ramazan ayında gerçekleşen Şehit Aileleri ve Gazilerle iftar geleneğini bu yılda bozmadı.


Söke Kemalpaşa Parkı’nda gerçekleşen iftar yemeğine Söke Şehit Aileleri ve Gezileri Yardımlaşma Dayanışma Derneği yönetimi ve üyeleri başta olmak üzere CHP Aydın Milletvekili Adayı Mustafa İberya Arıkan, Belediye Meclis üyeleri de katıldı.


Güzel bir Ramazan akşamında şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasını paylaşmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade eden Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Başta dernek yönetimi olmak üzere iftar yemeğine katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Söke Şehit Aileleri ve Gezileri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Ulvi Atmaca; “Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini gösteren Başkanımız Süleyman Toyran ve Söke Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Ramazanın manasını tam anlamıyla yaşadığımız bu günlerde tüm şehit ailelerimiz ve gazilerimizi bir araya getirdik” dedi.


Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran iftar yemeğine katılan tüm konuklarıyla yakından ilgilendi, sohbet etmeyi ihmal etmedi.




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