Başkan Toyran’dan 24 Temmuz Mesajı

yıldönümü ile ilgili olarak bir mesaj yayınladı.

Başkan Toyran mesajında; “Basının özgür olmadığı bir ülkede demokrasiden ve insan haklarından söz edilemez. Özellikle halka hizmet eden kurumlara, siyasetçilere basından gelecek eleştiriler yol gösterici olmaktadır. Bu bilinçle kendi çıkarları için değil; yaşadıkları kentin, ülkenin ve toplumun menfaatlerini düşünen, çözüm yolunda arayış ve önerilerini sosyal ve toplumsal ahlak içinde yapan basın mensuplarının bu anlamlı gününü kutluyorum. Halkın haber alma özgürlüğü için görevlerini fedakarca yapan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışı’nın yıldönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.