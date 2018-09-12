Başkan Toyran'dan Söke Ticaret Odasına ziyaret

Söke Belediye başkanı Süleyman Toyran, Söke Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Toyran'ı Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay ve Meclis Başkanı Veysel Kara olmak üzere, Ticaret Odası'nın meclis üyeleri karşıladı.

14 yıl Söke Ticaret Odası Başkanlığı yapan bugün Söke'nin Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ı ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay; “Kendisi 3 dönem Ticaret Odası bayrağını onurla, gururla taşıdı. Bizlerde bu bayrağı taşımayı devam ettiriyoruz. Kendisine hizmet yaşamında başarılar diliyorum” dedi.

Söke Ticaret Odası için çok önemli bir misafiri ağırladıklarını belirterek sözlerine başlayan Meclis Başkanı Veysel Kara; “Kendisiyle Ticaret Odası meclisinde kısa bir süre çalışma fırsatım oldu. Oda ve Söke ile ilgili sorunları en iyi bilen kişi kendisi. Bugüne kadar Ticaret Odası'na Başkan olarak hizmet eden Süleyman Toyran Başkanımız ve tüm başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Söke'nin gelişiminde verdikleri önem çok önemli” dedi.

Oda seçimleri sonrasında çeşitli nedenlerden dolayı gecikmiş bir ziyaret olduğunu belirterek sözlerine başlayan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, konuşmasında Ticaret Odası'nın Söke için yeri ve konumunun önemini vurguladı. Söke Ticaret Odası bugün Söke gündemindeki birçok konunun başlangıcına temel atmış bir kurum. Söke'deki en güçlü STK'lardan biri. Söke'deki kanaat önderi odaların başında geliyor. Söke'nin hem gündemini belirlemede, sorunların tespiti ve giderilmesinde üzerine düşen görevi bundan sonrada yapacağından en ufak şüphemiz yok. Söke konumu ile önemli bir yerde. Birçok kentin bir tanesinin bile olmasının kendisine avantaj olarak gördüğü birçok avantajı söke elinde bulunduruyor. Tarımı, Sanayisi, Öğrenci Kenti olması hedefiyle, tarihi ve kültürel zenginlikleri, enerji kaynaklarıyla Söke'nin çok önemli bir noktada bulunduğunu görüyoruz. Bugün konuştuğumuz okullaşma, Organize Sanayi Bölgesi'nin geldiği konum, DDY Gar Projesinin başlaması bunların her biri zamanında Söke Ticaret Odası'nda görev yapan arkadaşlarımızın belirlediği ve gündeme getirdiği konular. Biz Söke olarak doğru zamanda, doğru adımları atarsak şu anda bulunduğu yerden çok daha ileri seviyeye gideceğinden kimsenin şüphesi olmamalı. Geçmişten günümüze elbirliği ile birçok işi başardığımızı görüyorum. Bundan sonra da aynı birlik ve beraberlik içinde hem hak ettiklerini, hem de olması gerekenleri yapacağından şüphem yok” dedi.