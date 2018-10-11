Başkan Ülken, Türk şirketlerinin sorunlarına tercümanı oldu

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken Avrupa Parlamentosu Şirketle Meclisi'nde Türk Şirketlerinin sorunlarına tercüman oldu. Toplantıda söz alan Hakan Ülken'in konuşması ve sorduğu sorular gündem oluşturdu.

Türkiye'yi temsilen Avrupa Parlamentosu Şirketler Meclisi üyesi olarak toplantıya katılan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, adeta Türk şirketlerine yapılan haksızlığı dile getirdi. Başkan Ülken, Meclis toplantısında söz alarak “Mevcut vize uygulamaları kapsamında Avrupa Birliği'ndeki ortaklarıyla iş yapmak isteyen Türk Kobileri için tarife dışı bir engeldir. Aynı şekilde ulaştırma kotaları da malların serbest dolaşımı önünde bariyerdir. Kobilerin vize problemleri ve ulaştırma kotaları için bir çalışmanız var mı?" sorusunu yönelterek Türkiye'ye ve Türk şirketlerine yapılan haksız uygulamaları dile getirdi.

Çeşitli basın yayın kuruluşları ve sosyal medya aracılığı ile de yayınlanan Ülken'in konuşması ve yönelttiği sorular binlerce beğeni alıp gündem oluşturdu.