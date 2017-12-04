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04 Aralık 2017 09:48

Başkan Ümmet Akın kadınları unutmadı

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Ümmet Akın kadınları unutmadı

04 Aralık 2017 09:48


Akın, mesajında, 1934 tarihli yasa sayesinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yanı sıra çağdaş bir ülke olmanın ilk adımının atıldığını belirtti.


Türkiye’nin demokratikleşmesinin en önemli adımlarından birisinin, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi olduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:


“Tarihimiz boyunca devlet idaresinde, çalışma hayatında ve aile içinde etkin bir yer tutan, kadim kültürümüzün şekillenmesinde, eğitimde, istihdamda, karar alma ve yönetim mekanizmalarında büyük bir görev üstlenen Türk Kadınına, Cumhuriyet döneminde siyasi hayatta hak ettiği rolü üstlenme imkanı tanınmış; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde dünya geneline göre oldukça erken bir tarihte kadınlarımız seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır. 5 Aralık 1934 tarihinden bu yana Dünya Kadın Hakları günü olarak kutlanan bu anlamlı yıldönümü dolayısıyla hayatın bütün yükünü beraber sırtladığımız, sergiledikleri başarılarla bize ilham veren kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı” dedi.




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