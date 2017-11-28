Başkanlar, il temsilciliği için yarıştılar

Nazilli’de 18 öğrenci İl Temsilcisi olabilmek için yarıştı. Nazilli Lisesi Konferans Salonunda yapılan ve 72 öğrencinin oy kullandığı seçimleri 35 oyla kazanan Nazilli Fen Lisesi Öğrencisi Ziya Çolakkol Nazilli’yi Aydın’da temsil etmeye hak kazandı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün’ün Divan Başkanlığında oluşturulan ve Nazilli Lisesi Müdürü Sercan Büzgülü, 15 Temmuz İlkokulu Müdürü Ali Kömürcü, Mehmet Akif Anadolu Lisesi Müdürü Zakir Tali ve Atatürk Ortaokulu Müdürü Selma Kahya’nın divan üyeliklerini yaptığı seçimlerde daha önce okullarında yapılan seçimleri kazanarak gelen 18 adaydan 16’sı yarıştı. 2 aday ise seçimlerden hemen önce çekildiğini açıkladı. Seçimler öncesi birer konuşma yapan öğrenciler kendileri ve projeleri hakkında kısa bilgiler vererek arkadaşlarından oy istedi. Aday öğrencilerin 10 dakikalık kulis çalışmalarının ardından oylar kullanıldı. Açılan sandıkta kullanılan 72 oydan tamamı geçerli sayılırken Nazilli Fen Lisesi Öğrencisi Ziya Çolakkol 35 oy alarak birinci oldu. Seçimlerde 30 oy alan Özel Kültür Temel Lisesi Öğrencisi Efekan Kızılağıl ikinci, Menderes Anadolu Lisesi Öğrencisi Enver Efendioğlu da 17 oyla üçüncü olarak Nazilli’yi Aydın’da temsil etmeye hak kazandı. Seçimlerin sonunda tebrikleri kabul eden birinci Ziya Çolakkol, kendisini destekleyen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek Nazilli’yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

Demokrasinin gereğini öğreniyorlar

İlçe Milli Eğitim Müdürü Latif Akgün, seçimlerin demokratik bir ortamda yapılması için gerekli her türlü hazırlığı yatıklarını ifade ederek, “İlçemizi ilimizde, hatta burada da başarılı olursa Ankara’da temsil edecek olan öğrenci meclisi başkanımızı seçmek için öğrencilerimiz oy kullandı. Bu seçimler bir anda 18 yaş altı demokrasi eğitimi de olmuş oldu. Öğrencilerimiz rehber öğretmenleri eşliğinde seçimlere hazırlandılar. Ülkemiz ve dünyada demokrasi gereği yapılan yerel ve genel seçimlerde yapılan tüm işlemlerin aynısı bu seçimlerde de uygulandı. Bir anlamda öğrencilerimiz seçim antrenmanı da yapmış oldu. Ben seçimleri kazanarak ilçemizi Aydın’da temsil edecek olan öğrencimizi kutluyorum. Medeni cesaret göstererek buraya kadar gelen başarılı diğer adaylarımızı da kutluyorum” dedi.