Başkna Özakcan, tarih kokan kahvaltıya katıldı

Mesut Özakcan, Aydın’ın simgesi durumundaki ve Üç Gözler olarak bilinen Tralleis antik kenti kazı ekibiyle kahvaltıda bir araya geldi.

Tralleis Kazı Binası’nın kamelyasında gerçekleşen kahvaltıya; Mesut Özakcan, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nurettin Öztürk, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Arş. Gör. Mükerrem Kürüm, Efeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Seydi Koca, Özel Kalem Müdürü Abdülkadir Baş ve bazı birim amirleri katıldı.

Efeler Belediyesi’nin kendilerine verdikleri destekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten kazı başkanı Prof. Dr. Nurettin Öztürk, “ Kahvaltı davetimize bizi kırmayarak katılan Başkanımız Özakcan’a ve birim amirlerimize çok teşekkür ediyorum. Efeler Belediyesi’nden imkanları ölçüsünde önemli destekler alıyoruz. Sanata, tarihe göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı başta Başkanımız M. Mesut Özakcan olmak üzere tüm belediye personeline kazı ekibimiz adına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Tralleis kazı ekibinin kendileri için düzenlediği kahvaltıya katılan Başkan Özakcan, çalışmalar hakkında bilgi alırken kazı çalışmalarına destek verdiklerini ve çalışmalara kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını belirtti. Başkan Özakcan, belediyenin imkanları doğrultusunda her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirterek, ” Biliyoruz ki tarihimiz geleneğimizdir ve geleneği olmayanın geleceği de olmaz. Bu bilinçle tarihimize sahip çıkıyor, elimizden gelen desteği veriyoruz. Bin bir emek ve sabırla, geçmişi gün yüzüne çıkarmak için çaba harcayan, başta değerli hocalarımız olmak üzere tüm kazı ekibine bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.