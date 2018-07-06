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06 Temmuz 2018 17:36

Başsavcılıktan FETÖ’nün askeri yapılanması kararına itiraz

AYDIN (İHA) – Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının, yerel mahkemenin FETÖ/PDY’nin Aydın’daki askeri yapılanması davasıyla ilgili verdiği karara itiraz ettiği bildirildi.

Başsavcılıktan FETÖ’nün askeri yapılanması kararına itiraz

06 Temmuz 2018 17:36


Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3’ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY’nin Aydın’daki askeri yapılanması davasında tutuklu sanıklar eski Aydın Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Cahit Hakan Öztürk 6 yıl 5 ay 15 gün, eski teğmen Sadullah Tanrıkulu 7 yıl 6 ay ve eski uzman çavuş Remzi Doğan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


"Darbenin gidişatını izleyip, müdahale etmediği" öne sürülen eski Aydın Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Kırkaya ile eski Kıdemli Başçavuş B.A.’nın beraat ettiği duruşmada, Doğan ve Tanrıkulu’nun tutukluluk halinin devamına, Öztürk’ün ise tahliye edilmesine karar verildi.


Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Aydın Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Kırkaya ile eski Kıdemli Başçavuş B.A. hakkında verdiği beraat kararları sonrası harekete geçen Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz ederek konuyu İstinaf Mahkemesine taşıdı.




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