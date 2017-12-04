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04 Aralık 2017 15:21

Bayan Başkan engellilerle dans etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engellilerle sahnede dans etti.

Bayan Başkan engellilerle dans etti

04 Aralık 2017 15:21


Program Aydın Atatürk Kent Meydanındaki Atatürk büstüne engelli derneklerinin çelenk bırakması ile başladı. Çelenk sunma programının ardından Aydın’da bulunan engelli bireylere ve ailelerine Turistik Park’ta müzikli yemek düzenlendi. Yemekte bir araya gelen engelli bireyler ve aileleri hoşça vakit geçirdi.


Aydın İl genelinde faaliyet gösteren engelli dernekleri bugüne kadar engelliler için yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çerçioğlu’na plaket takdim ettiler.


Aydın Altınokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, Başkan Çerçioğlu’ndan sesli sinyalizasyon sisteminin kurulmasını istedi. Çerçioğlu bu isteğe duyarsız kalmayarak, bu konuda hemen çalışmalara başlanacağını belirtti. Çerçioğlu, kendisine takdim edilen plaketlerden dolayı çok duygulandığını ifade ederek, “Bu zamana kadar engelliler için ne yapıldıysa tek başıma yapmadım . Sizlerle beraber yaptık. Sizlerin projelerini sadece hayata geçirdik” diye konuştu.


Çerçioğlu engelilerle birlikte dans etti


Yemeğe katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, engelilerin sahneye çağrısına kayıtsız kalmayan Çerçioğlu, sahneye gelerek engelilerle beraber türkülere ve şarkılara eşlik etti. Beraber sahnede Çerçioğlu ile dans eden ve oynayan engelililerin sevinci görülmeye değerdi.




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