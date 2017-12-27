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27 Aralık 2017 08:18

Bayındır kanalizasyon hattına kavuştu

Nazilli’ye bağlı Bayındır Mahalle Muhtarı Yüksel Güzel, mahallenin kanalizasyon sorununu çözen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Bayındır kanalizasyon hattına kavuştu

27 Aralık 2017 08:18



Aydın Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede yaptığı hizmetlerle de adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun “Yatırım Yılı” ilan ettiği 2017 yılında il genelinde önemli hizmetlere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’nin Bayındır Mahallesi’nde kanalizasyon alt yapı çalışmasını tamamladı. Büyükşehire bağlı ekiplerin üst yapı çalışmaları kapsamında yol düzenleme ve taş döşeme çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin talep ve isteklerini hiçbir zaman geri çevirmediğini söyleyen Bayındır Mahalle Muhtarı Yüksel Güzel, başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Güzel, “Büyükşehir ile büyük hizmetlere kavuştuk. Mahallemizde gözle görülür değişiklikler yaşanmaya başladı. Bu zamana kadar Özlem başkanımızdan ne istediysek yaptı, yıllardır çözülemeyen sorunlar çözüldü. Allah ondan razı olsun. Özlem hanıma ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Koordinatörü İsmet Müren ise, Bayındır Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde takip etti. Muhtar Yüksel Güzel ile birlikte Bayındır Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Müren, “Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun talimatları doğrultusunda kar kış demeden tüm ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Çalışmaları bizzat yerinde takip ediyor ve muhtarlarımızın taleplerini başkan Özlem Çerioğlu’na iletiyoruz” şeklinde konuştu.




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