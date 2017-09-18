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18 Eylül 2017 00:52

Baykal, nikah şahidi oldu

Söke Ovası Sulama Birliği Başkanı ve Söke Belediyesi eski başkanı Necdet Özekmekçi’nin oğlu Anıl Özekmekçi, Aslı Arınık ile hayatını birleştirdi.

Baykal, nikah şahidi oldu

18 Eylül 2017 00:52

Kuşadası’nda gerçekleştirilen düğünde CHP eski genel başkanlarından Deniz Baykal nikah şahidi oldu.


Özekmekçi ve Arınık ailelerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan isimler arasında, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz , Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Barış Altıntaş ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Afet Er, Aydın Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli , ses sanatçısı Onur Akın, CHP’li yöneticiler ve çok sayıda davetli katıldı.


Nikah töreninin sonrasında gençlerin kendi aralarında düzenlemiş oldukları eğlenceye katılan ses sanatçısı Onur Akın gençlerin isteğini kırmayarak “seviyorum seni” adlı parçasını seslendirdi. Onur akın ayrıca gecede zeybek oynayarak düğüne renk kattı.




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