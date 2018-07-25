TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar Aydın’a gelerek Efeler Ziraat Odasını ziyaret etti. Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bayraktar’a taze incir ikram edildi. Bayraktar Aydınlı çiftçilerin sorunlarının görüşüleceği toplantı öncesi basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Aydın’a gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Burada yapacağımız toplantı ile Aydın ilinin sorunlarını, çiftçimizin meselelerini görüşme imkanı bulacağız. Aydın üretim ve verimlilik rakamları açısından değerlendirdiğimizde Türkiye’de ender illerimizden bir tanesidir. Tabi bütün bu başarısına rağmen üreticilerimizin sorunları var, hem de bizden beklentileri var. Biz de bu sorunları Ankara’da gerekli mercilere götürmek suretiyle çözümüne katkı sağlıyoruz" dedi.

“Üreticilerimizin maliyeti arttı”

Gerek kur artışı gerek kur artışına bağlı olarak, enflasyondaki yükselmenin, üreticilerin maliyetlerini arttırdığını ifade eden Bayraktar, “Hükümetimizden bu yeni dönemde başta mazot olmak üzere, gübrede, yemde ve diğer girdilerimizde muhakkak suretle hem destek bekliyoruz, hem de mevcut olan desteklerin arttırılmasını hükümetimizden talep ediyoruz. Çiftçimizin hem üretimini sürdürebilmesi, hem de tarlasında, köyünde kalabilmesi açısından bunu fevkalade önemli görüyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah mazot destekleri artacak” diye konuştu.

“Pamuk üretiminin artması lazım”

Ege bölgesi için pamuk üretiminin çok önemli olduğuna değinen Bayraktar, “Tarım Bakanımıza ziyarette bulunacağız, geniş bir rapor sunacağız. Tekstil sektörünün maalesef pamuk talebini karşılayamıyoruz. Pamuk üretiminin artması lazım. Primin artması bir miktar pamuk üretimini bu bölgede dahil olmak üzere Türkiye’nin muhtelif bölgelerinde arttırdı. Geçen yıla göre yüzde 6 civarında bir artış bekliyoruz. Ancak pamuk tüketimimizi karşılama oranına baktığımızda, yüzde 52’lerdeyiz. Daha fazla pamuk üretmemiz lazım. Bunun yolu şudur; bir sulama yatırımlarını bitireceğiz, iki pamuğa desteğimizi bir miktar daha arttıracağız. Üreticilerimiz pamuğa 1 TL prim verilsin istiyorlar” diye konuştu.

“Ecri misil meselesini çözdük”

TZOB olarak geçtiğimiz ay dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’la görüşerek ecri misil meselesini hallettiklerini açıklayan Bayraktar, "Ecri misil, bu bölgede bu büyük bir meseleydi. 15 yıldır çözülemeyen bir sorundu bu. Bunu seçimlerden evvel dönemin başbakanına götürdüm ve Başbakanımızın talimatı ile bu mesele çözüldü" dedi.

“Kendimizi sürekli geliştirmeliyiz”

Bayraktar, Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunu ödeyemeyen üreticilerin olduğunu, Ziraat Bankası marifetiyle kredi imkanı sağladıklarını ve çiftçilerin SGK’ya borçlarını ödeyip ve emekli olacaklarını kaydetti. Değişen şartlara ayak uydurmak zorunda olduklarını ifade eden Bayraktar, “Tarım Bakanlığımız aracılığıyla 400’e yakın mühendis arkadaşımıza eğitim verdik, şimdi bütün mühendislerimiz proje yapmayı öğrendiler. Kendimizi sürekli geliştireceğiz. Değişen şartlara ayak uydurmayı öğreneceğiz. Bunu beceremediğimiz zaman, meslek kuruluşu olarak ayakta kalma şansımız yok. İnşallah son yıllardaki bu atılım hamlesini devam ettireceğiz. Tabi oda başkanlarımızın bu gelişmelerinden biz memnunuz” diye konuştu.

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayraktar, Türkiye’nin tüketimini sağlayacak buğday üretiminin olduğunu belirterek, “Doğal afet zaman zaman aşırı yağışlar, kuraklık, don, hortum bunları yaşayacağız. Tabi iklim değişikliği ile beraber bu afetler bizi daha çok yoracaktır. Bu bakımdan gerekli tedbirleri almamız lazım. Özellikle çiftçilerimizin ürünlerini muhakkak suretle ürün sigortası yaptırması bu süreçte fevkalade önem taşıyor. Türkiye’nin tüketimini sağlayacak buğday üretimi var. Bu konuda problem yok” dedi.