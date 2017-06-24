Bayram öncesi şeker satışları arttı

Bayram şekerleri tezgahkarı süslerken son üç günde şeker satışların da artış olduğunu belirtken esnaf Hande Güleç, şeker fiyatların geçen yıla göre fityat değişikliği yaşanmadığını belirterek, bayram şekerlerin kilo gramı 10-15 TL arasında değişirken çikolata türleri fındıklısı, antepfıstıklısı gibi çeşidine göre 30 TL ye kadar fiyatların yer aldığını ifade etti.

Güleç, “Özellikle bayrama üç gün kala şeker satışlarında daha çok artış yaşandı. Çikolatalı çeşitler birazda pahalı olduğu için vatandaşların tercihini şekerden yana kullandığını düşünüyorum. Çikolata maliyetleri yüksek olduğundan bayram şekerleri ile çikolata çeşitleri arasında nerede ise fiyatlar yarı yarıya oynuyor. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken tavsiyem güvenilir yerlerden kaliteli, sağlıklı ambalajlı ürünleri almalarını ve paketlerde son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri gerekir“ diye konuştu.