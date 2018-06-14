Bayramlaşacakları yerde vuruştular

İlk olayda bir baba oğlunu tüfekle vurarak yaraladı, ardından yaşanan başka bir olayda kardeş kardeşi bıçakla yaraladı.

İlk olaya Ilıcabaşı Mahallesi yakınlarında bulunan bir besi çiftliğinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 37 yaşındaki oğlu M.İ. ile tartışan 60 yaşındaki baba M.İ. öfkesine hakim olamayarak oğluna av tüfeği ile ateş etti. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen polis ve 112 Acil servis ekipleri babası tarafından yaralanan M.İ:’yi hastaneye kaldırdı. Olay yerine tüfeği bırakıp otomobili ile bölgeden uzaklaşan baba M.İ. daha sonra kendisini aramakta olan polislere gidip teslim oldu.

Efeler Mahallesi Işıklı bulvarı üzerinde yaşanan başka bir olayda ise O.E. isimli şahıs bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kardeşi Ö.E’yi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan her iki yaralının da hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.